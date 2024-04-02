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        Yavru sincap satan 3 kişiye 174 bin TL ceza

        ŞIRNAK'taihbar sonrası yapılan aramada bazı evlerde 19 yavru sincap ele geçirildi, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:25
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        Yavru sincap satan 3 kişiye 174 bin TL ceza
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        ŞIRNAK'taihbar sonrası yapılan aramada bazı evlerde 19 yavru sincap ele geçirildi, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde sincap satışı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerde arama yaptı, 19 yavru sincap ele geçirildi. Sincaplara ele konulurken, 3 kişiye 174 bin 579 TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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