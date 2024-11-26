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        Kayıp Hüsamettin'in, arama çalışmalarının 7'nci gününde cansız bedeni bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ SURİYE'DE BULUNDUŞırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan, 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatılan Hüsamettin Yalgettekin'in cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:55
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        Kayıp Hüsamettin'in, arama çalışmalarının 7'nci gününde cansız bedeni bulundu (2)
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        CANSIZBEDENİ SURİYE’DE BULUNDU

        Şırnak’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan, 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatılan Hüsamettin Yalgettekin'in cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Suriye arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunan Yalgettekin'in cenazesinin Derik’teki bir hastaneye götürüldüğü, fotoğraflarının ailesine ulaştırılarak teşhis edildiği öğrenildi.

        Hüsamettin Yalgettekin'in cenazesi, işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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