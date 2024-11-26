Kayıp Hüsamettin'in, arama çalışmalarının 7'nci gününde cansız bedeni bulundu (2)

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan bu yana haber alınamayan, 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatılan Hüsamettin Yalgettekin'in cansız bedeni, Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. Suriye arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunan Yalgettekin'in cenazesinin Derik’teki bir hastaneye götürüldüğü, fotoğraflarının ailesine ulaştırılarak teşhis edildiği öğrenildi.

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