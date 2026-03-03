Şırnak Üniversitesinde 28 mutfak bölümü öğrencisi için ceket giyme töreni düzenlendi

–Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde 28 öğrenci ceket giydi.



15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi El-Cezeri Salonu'nda yapılan ceket giyme töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, öğrencilerin ceketleri giyerek mutfakta uygulama derslerine katılmayı hak kazandığını, bunun da ustalığın nişanesi olduğunu söyledi.



Öğrencilerin mutfak hayatlarında bir eşiği atlatarak mesleki sorumluluğu alacaklarını aktaran Alkış, "Ceketiniz sizlere sadece bir mesleki kimlik değil, güçlü bir sorumluluk ve vizyon kazandırsın." dedi.



Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Müdürü Dr. Üyesi Gökhan Kadırhan da ceket giymenin yalnızca bir üniformanın teslim edilmesi değil, bir sorumluluğun, disiplinin ve bir meslek ahlakının sembolik olarak üstlenilmesi olduğunu belirtti.



Ceketin emeği, sabrı ve öğrenme azmini ve mesleğe duyulan saygıyı temsil ettiğini belirten Kadırhan, şunları kaydetti:



"Ceket, mutfakta gösterdiğiniz teknik yeterliliğin yanında, profesyonel duruşunuzu ve sektörel bilinç düzeyinizi de simgeler. Burada özellikle vurgulamak isterim ki sizler yalnızca iyi yemek yapan bireyler olarak yetişmiyorsunuz. Sizler, mutfak yönetimini bilen, maliyet kontrolünü yapabilen, ekip koordinasyonunu sağlayabilen, hijyen ve kalite standartlarını uygulayabilen, planlama ve organizasyon becerisine sahip profesyoneller olarak yetişiyorsunuz. Unutmayınız ki başarı, disiplin, ekip ruhu, etik değerler ve sürekli gelişimle mümkündür. Sizlerden beklentimiz, mesleğinizi yalnızca icra eden değil, geliştiren, yeniliklere açık, vizyon sahibi ve sektöre yön veren profesyoneller olmanızdır."



Törene, Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Reşat Sakur, Cizre Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Vedat Sönmez de katıldı.







