        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta öğrencilere bağımlılık mücadele anlatıldı

        Şırnak Yeşilay Şubesince lise öğrencilerine bağımlılık mücadele anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:50
        Şırnak'ta öğrencilere bağımlılık mücadele anlatıldı

        Şırnak Yeşilay Şubesince lise öğrencilerine bağımlılık mücadele anlatıldı.

        İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın ve etkinlik birimi komisyon üyeleri katıldı.


        Çağın, burada sigara, tütün ve teknoloji bağımlılığı konularında öğrencilerin dikkatli olması gerektiği belirtti.


        Bilgilendirme çalışmalarına ramazan ayı boyunca devam edileceği belirtildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

