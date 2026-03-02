Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:21
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheliden 1'i tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.


        Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 162 gram kannabinoid, 4 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 91 bin paket sigara, 1226 muhtelif ilaç, 707 litre akaryakıt, 16 cep telefonu, 345 gözlük, cüzdan, ayakkabı ve saç düzleştirici geçirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 58 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

