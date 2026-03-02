Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 39 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 39 şüpheliden 14'ü tutuklandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 23 Şubat-1 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta son bir haftada jandarma operasyonlarında 15 tutuklama
        Şırnak'ta son bir haftada jandarma operasyonlarında 15 tutuklama
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 1 tutuklama
        Şırnak'ta narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 1 tutuklama
        Şırnak'ta sağlık konuları ele alındı
        Şırnak'ta sağlık konuları ele alındı
        Şırnak'ta ormanlık alan beyaza büründü
        Şırnak'ta ormanlık alan beyaza büründü