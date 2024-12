Öğrencilerin çatıya kurduğu 495 panelle fakültenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

ŞIRNAK Üniversitesi öğrencilerinin 18 bin metrekarelik binanın çatısına kurduğu 495 panelle, mühendislik fakültesinin elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı. Kurulan sistem, aynı zamanda öğrenciler için uygulama alanı da oluşturdu.

Şırnak Üniversitesi öğrencileri, 18 bin metrekarelik Mühendislik Fakültesi’nin çatısına 495 panel kurdu. Panellerden elde edilen elektrik ile fakültenin elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı. 250 kilovatsaat, 287 kilovat peak güç üreten ve 3 yıl içerisinde kendisini amorti edecek sistem, aynı zamanda öğrencilere uygulama alanı da oluşturdu. Alanda incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cudi Dağı’nın da rüzgar enerji santrali (RES) için elverişli olduğunu ifade ederek, “Ülkemiz elektrik enerjisi açısından büyük ölçüde kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Hem RES hem güneş enerji santrali (GES) projeleri açısından uygun bir coğrafyada bulunmaktayız. Şırnak ili de hakeza. Hocalarımızın yaptığı araştırmalara göre Cudi Dağı’nın başındaki noktaların ölçümlerini aldık. Bu ölçümlere göre Cudi Dağı RES açısından oldukça elverişli. Senenin 12 ayı rahatlıkla rüzgar alabilen bir yer. İnşallah bunun da öncülüğünü yapmayı düşünüyoruz” dedi.

‘7-8 YIL SONRA KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ ÜRETECEĞİZ’

Üniversitenin 7-8 yıl sonra kendi elektriğini üretecek noktaya geleceğini ifade eden Alkış, “Bu sene mühendislik fakültesi ile bu işe giriştik. Fakültesi binasının çatısına güneş panellerini yerleştirdik. Bizim burada bir amacımız da öğrencilerimizi uygulamalı bir şekilde buna aşina kılmaktı. Panelin nasıl kurulacağını, elektriğin nasıl bir depoda biriktirileceğini öğrenmiş oldular. Böylece her sene bir binamızın elektriğini güneş panellerinden sağlamayı düşünüyoruz. Her binanın çatısına kurulacak güneş panelleri o binanın elektriğini karşılayabilecek durumda. Her sene bir binamıza yaparak 7-8 sene sonra tüm elektriğimizi kendimiz üretmiş olacağız. Aynı zamanda bu üretimin nasıl yapıldığını da öğrencilerimize, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize öğretmiş olacağız” diye konuştu.