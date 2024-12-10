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        Sınır kapısında 6 konur papağanı ele geçirildi

        ŞIRNAK'taHabur Sınır Kapısı'ndan geçen bir araçta yapılan aramada 6 konur papağanı ele geçirildi, şüpheliye 41 bin 817 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:30
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        Sınır kapısında 6 konur papağanı ele geçirildi
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        ŞIRNAK'taHabur Sınır Kapısı'ndan geçen bir araçta yapılan aramada 6 konur papağanı ele geçirildi, şüpheliye 41 bin 817 TL idari para cezası uygulandı.

        Habur Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araç içinde yapılan aramada, 6 ponur papağanı ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan papağanlar, sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Şüpheliye Kara Avcılığı Kanunu muhalefetten 41 bin 817 TL idari para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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