Sınır kapısında 6 konur papağanı ele geçirildi

ŞIRNAK'taHabur Sınır Kapısı'ndan geçen bir araçta yapılan aramada 6 konur papağanı ele geçirildi, şüpheliye 41 bin 817 TL idari para cezası uygulandı.

Habur Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araç içinde yapılan aramada, 6 ponur papağanı ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan papağanlar, sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Şüpheliye Kara Avcılığı Kanunu muhalefetten 41 bin 817 TL idari para cezası uygulandı.