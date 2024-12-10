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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:59 Güncelleme: 10.12.2024 - 20:41
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Cizre100. Yıl

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Kemal Kayhan, Osmany, Atakan Topal, Metin Toy, Oğuzhan Doğruluk, Caner Çiçekoğlu, (Semih Çelik, Emre Batur)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Leonardo, Hakan Polat, Mitrasinovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk, Berkay Yavuz)

        Setler: 25-22, 25-22, 22-25, 23-25, 12-15

        Süre: 125 dakika (27, 29, 28, 25, 16)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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