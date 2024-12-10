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        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 6 papağan ele geçirildi

        Şırnak'ta, yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 6 papağan korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:41
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        Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 6 papağan ele geçirildi
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        Şırnak'ta, yaşa dışı yollarla yurda getirildiği tespit edilen 6 papağan korumaya alındı.

        Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 6 Konur Papağanı buldu.

        Durumun bildirildiği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri papağanları korumaya aldı. Papağanlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedaviye alındı.

        Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, papağanların ticaret amaçlı ülkeye getirildiğini ve şüpheli M.E'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

        Kalay, papağanların yolda yorgun ve bitkin düştüğü için birimlerinde bir süre uygulayacakları tedavi ve bakımlarının ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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