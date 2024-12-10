Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 6 papağan ele geçirildi

Kalay, papağanların yolda yorgun ve bitkin düştüğü için birimlerinde bir süre uygulayacakları tedavi ve bakımlarının ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini bildirdi.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, papağanların ticaret amaçlı ülkeye getirildiğini ve şüpheli M.E'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

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