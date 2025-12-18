Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Cizre'de burun estetiği ameliyatı yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde burun estetiği ameliyatı (revizyon rinoplasti) gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:06
        Cizre'de burun estetiği ameliyatı yapıldı
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde burun estetiği ameliyatı (revizyon rinoplasti) gerçekleştirildi.

        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Savaş Gündüz'ün ilçede ilk kez burun estetiği ameliyatını başarıyla gerçekleştirerek ileri düzey burun cerrahisinin artık bölgede yapılabildiğini ortaya koydu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündüz, daha önce burun estetiği ameliyatı geçirmesine rağmen fonksiyonel ve estetik sorunları devam eden bir hastaya uygulanan operasyonda, kaburgadan alınan kıkırdak dokusu kullanıldığını belirtti.

        Gündüz, şunları kaydetti:

        "Yüksek cerrahi deneyim ve teknik hassasiyet gerektiren ameliyat sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Cizre'de ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatın, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bölge halkı açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu tür ileri düzey burun cerrahisi için artık büyük şehirlere gitme zorunluluğunun ortadan kalkması, sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir rol oynuyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

