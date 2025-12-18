Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta mobilya bölümü öğrencilerinden vatandaşlara yakacak desteği

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Teknoloji Bölümü öğrencileri, mobilya kesiminde artan malzemeleri toplayarak yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:05 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:09
        Şırnak'ta mobilya bölümü öğrencilerinden vatandaşlara yakacak desteği
        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Teknoloji Bölümü öğrencileri, mobilya kesiminde artan malzemeleri toplayarak yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

        Okul yönetimi tarafından uygulanan sorumluluk projesinde, öğrencilere ders olarak anlatılan mobilya kesiminde artan ve kullanılmayan malzemeler toplandı.

        Toplanan malzemeler sobada ve tandırda kullanılmak üzere belirlenen ihtiyaç sahibi 20 aileye 20 çuval yakacak olarak dağıtıldı.

        Okul Müdürü Hakkı Kaya, mobilya ve teknoloji bölümünde her yıl benzer çalışmaların yapıldığını, bu yıl da öğrencilerin mobilya yapımında kullandıkları malzemeden artan kısımları ihtiyaç sahibi ailelere sobada ve tandırlarda yakmak için dağıttığını söyledi.

        Kaya, "Buradaki temel amacımız, çocuklarımıza sosyal sorumluluğu aşılamaktır. Aynı zamanda geri dönüşümün önemine değinmek ve yardımseverliğin ne olduğunu çocuklarımıza aşılamaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

