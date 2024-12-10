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        Tartıştığı yakınlarının saldırısında yaralandı

        ŞIRNAK'ta sokakta tartıştığı yakınları tarafından dövülen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:50
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        Tartıştığı yakınlarının saldırısında yaralandı
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        ŞIRNAK'ta sokakta tartıştığı yakınları tarafından dövülen A.S. (45), yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde, Silopi ilçesi Dörtyol servis durağı mevkisinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan A.S. ile yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yakınları, A.S.’yi darbedip, yaraladı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren A.S., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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