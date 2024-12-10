Cizre'de denetimli serbestlik yükümlüleri okulları temizledi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik yaptı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik yaptı.
Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Cizre Denetimli Serbestlik Okulları Temizliyor, Geleceğimize Işık Tutuyor Projesi" hayata geçirildi.
Denetimli serbestlik yükümlüleri, proje kapsamında, Artuklu, İsmail Ebul-İz İmam Hatip ve İsmail Ebul-İz ortaokullarının temizlik çalışmasında görev aldı.
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