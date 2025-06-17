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        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü (2)

        18KİŞİ GÖZALTINDAŞırnak'ın Silopi ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Asker Yılmazer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 18 kişi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:35
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        İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü (2)
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        18KİŞİ GÖZALTINDA

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Asker Yılmazer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 18 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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