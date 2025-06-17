İki aile arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken öldü (2)

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Asker Yılmazer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 18 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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