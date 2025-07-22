Sivil toplum kuruluşlarından 'Şırnak barış istiyor' açıklaması

ŞIRNAK Barosu öncülüğünde toplanan 64 sivil toplum kuruluşu, ‘Şırnak barış istiyor’ temasıyla ortak basın açıklaması düzenledi.

Şırnak Barosu öncülüğünde 64 sivil toplum kuruluşu, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak ortak basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve Şırnak Barosu yönetimi katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık, barışın hep birlikte kucaklanması gerektiğini ifade ederek, “Yıllarca zihinlerde, sokaklarda, sofralarda, masalarda ve dualarda aranan barışın artık kapımıza kadar geldiğini görüyor ve hissediyoruz. Yapılacak en insani ve en doğru şey; barışa sarılmaktır. Unutmamalıyız ki ancak dostluk ve kardeşlik tohumları ekerek, sevgi ve huzur meyvelerini toplayabiliriz. Barış; yalnızca silahların susması değildir. Barış, aynı zamanda adaletin yeniden yeşermesi, ekonominin canlanması, emeğin değerinin artması, toplumsal ilişkilerin onarılması ve herkesin kendini özgürce ifade edebilmesidir. Beraber yürüdüğümüz bu yolda, kardeşlik bağıyla barışı hep birlikte kucaklamalıyız. Bu yürüyüşün önünü açmak, onun taşıyıcısı olmak ve dilini yaygınlaştırmak hepimizin tarihî sorumluluğudur. Bu çerçevede; süreci başlatan, yöneten, emek ve katkı veren tüm aktörlerin barışçıl ve çözüm odaklı açıklamalarını umutla karşılıyor, sürecin en üst düzeyde sahiplenilmesini değerli buluyoruz” dedi.