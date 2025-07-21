Şırnak Üniversitesi yeni açılacak 7 bölüme ilk kez öğrenci alacak

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yeni eğitim öğretim döneminde açacakları 7 bölüme ilk kez öğrenci alacaklarını bildirdi.

Şırnak Üniversitesi, bu yıl açılacak ebelik, petrol ve doğal gaz mühendisliği, sondaj teknolojisi, antrenörlük eğitimi, evde hasta bakımı, yaşlı bakımı ve tıbbi laboratuvar teknikleri bölümlerine ilk kez öğrenci alacak.

Rektör Prof. Dr. Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek mahiyette maden mühendisliği bölümünü tekrar açtıklarını ve açılacak 7 bölümün ortalama 30 öğrenci kontenjanı olacağını söyledi.

Geçen yıl hemşirelik bölümünü açtıklarını, bu yıl da ebelik bölümünü açacaklarını aktaran Alkış, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra bölgemizle uyumlu olarak petrol ve doğal gaz mühendisliği bölümünü açıyoruz. Bu bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimiz aynı zamanda Gabar Dağı'nı bir laboratuvar olarak kullanabilecek. Burada öğrendikleri bilgileri sahada uygulamalı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Petrol ve doğal gaz mühendisliğinin yanında bir de 2 yıllık sondaj teknolojileri bölümünü açtık. Bu iki bölüm hem ülkemiz açısından hem hemşehrilerimiz açısından oldukça önemli.

Petrol ve doğal gaz mühendisliği ile sondaj teknolojisi bölümlerini açarak Şırnaklı gençleri bu alanda istihdam etmek, kalifiye eleman yetiştirmek için bu iki bölümü oldukça önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bu iki bölümümüzü tercih edeceklerini düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere biz petrol ve sondaj alanında da çok sağlıklı cihazlara sahip değildik. Ülkemiz artık sondajlarını kendisi üretebiliyor. Biz sondaj teknolojisi bölümümüzle bu alana katkı sunmak istiyoruz."

Rektör Alkış, geçen yıl 6 bin 500 öğrencileri olduğunu anımsatarak, yeni açılacak bölümler ve diğer bölümlerle bu sayıyı 7 bin 500'e çıkartmayı düşündüklerini ifade etti.

Alkış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin yeni açtıkları bölümleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.