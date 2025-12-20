Şırnak İl Emniyet Müdürü Sazak, muhtarlarla bir araya geldi

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, muhtarlarla bir araya geldi.

Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Emre Tufan ile Cizre Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarlarla buluştu.

Toplantının ardından açıklama yapan Sazak, ilçenin daha güvenli olması için çalıştıkları belirterek, şunları kaydetti:

"Cizre'nin daha huzurlu, mutlu, güvenli bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz. Uyuşturucu ile mücadele etmede kararlıyız ve bundan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. İlimizde aranan şahıs kalmayacak, arananlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Suç işleyen hiç kimse Şırnak'ımızın sokaklarında gezemeyecektir. Asayiş, trafik ve kaçakçılıkla mücadele tedbirlerimiz ile en üst seviyede devam ediyoruz. Bizim çalışma sistemimiz halk odaklı. Hem vatandaşımızın hem de personelimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde bir çalışma sistemimiz var. İnşallah bunu da vatandaşlarımız ile omuz omuza devam ettireceğiz."