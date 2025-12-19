Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı

        Şırnak'ta hakkında 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 23:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:17
        Şırnak'ta firari hükümlü yakalandı
        Şırnak'ta hakkında 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada, hakkında "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

