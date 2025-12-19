Habertürk
        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Giriş: 19.12.2025 - 20:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:38
        Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Konak Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen vinç, kamyonet, 2 hafif ticari araç ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

