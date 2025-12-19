Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asansör boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde asansör boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Giriş: 19.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:42
        Şırnak'ta asansör boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde asansör boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Orhan Doğan Caddesi'ndeki pasajın asansör boşluğunda kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Pasaja gelen itfaiye ekibi, halat yardımıyla indikleri boşluktan kediyi kurtardı.

        Kedi, daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

