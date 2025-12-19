Şırnak'ta asansör boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde asansör boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Orhan Doğan Caddesi'ndeki pasajın asansör boşluğunda kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Pasaja gelen itfaiye ekibi, halat yardımıyla indikleri boşluktan kediyi kurtardı.
Kedi, daha sonra yaşam alanına bırakıldı.
