Şırnak'ta iki göletteki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildi.

Üçok köyünde yaşayan Mahmut Bağı, gölette çok sayıda balığın su yüzeyine çıktığını gördüğünü belirterek, "Gölette kötü koku da oluştu. Yetkililerin inceleme yapmasını istiyoruz." dedi.

Üçok ve Tekeköy köylerindeki göletlerde balık ölümlerini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

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