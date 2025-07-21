Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta iki göletteki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gölette balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 19:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta iki göletteki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gölette balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Üçok ve Tekeköy köylerindeki göletlerde balık ölümlerini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        Üçok köyünde yaşayan Mahmut Bağı, gölette çok sayıda balığın su yüzeyine çıktığını gördüğünü belirterek, "Gölette kötü koku da oluştu. Yetkililerin inceleme yapmasını istiyoruz." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Şırnak Üniversitesi yeni açılacak 7 bölüme ilk kez öğrenci alacak
        Şırnak Üniversitesi yeni açılacak 7 bölüme ilk kez öğrenci alacak
        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği öğrencileri, Gabar Dağı'nı laboratuvar olar...
        Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği öğrencileri, Gabar Dağı'nı laboratuvar olar...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 26 kişi hakkında işlem yapı...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 26 kişi hakkında işlem yapı...
        Şırnak'ta debisi düşen göletlerde toplu balık ölümleri
        Şırnak'ta debisi düşen göletlerde toplu balık ölümleri
        Cizre'nin tescilli yemeği aşçılık kursunda öğretiliyor
        Cizre'nin tescilli yemeği aşçılık kursunda öğretiliyor