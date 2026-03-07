Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakanı Çiftçi, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu.

        Giriş: 07.03.2026 - 17:57
        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Vali Birol Ekici ile görüştü.

        Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı makamında ziyaret eden Çiftçi, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çiftçi, programı kapsamında, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        Çiftçi'ye ziyaretlerinde AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

