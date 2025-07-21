Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 26 kişi hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 26 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 11-21 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 26 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 13 bin 325 paket sigara, 94 elektronik sigara, 200 elektronik sigara likiti, 16 kilogram çay, 18 kilogram nargile tütünü, 25 cep telefonu, 1045 gözlük, 80 güneş gözlüğü, 52 ayakkabı, 24 şemsiye, 1911 oyuncak, 53 elektronik eşya, 214 kozmetik malzeme, 8 araç yedek parçası, 4 kaynak makinesi, 1135 muhtelif inşaat malzemesi ile 14 gram metamfetamin ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.