Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı.
Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, beraberinde Şube Müdürü Mevlit Gayirinal ile Vatan Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Okul bahçesinde beden dersindeki öğrencilerle bir araya gelen İke, onlarla voleybol oynadı.
İke, daha sonra okul idaresiyle görüştü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.