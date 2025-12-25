Habertürk
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı

        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı

        Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı.

        25.12.2025 - 14:18
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı
        Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ortaokul öğrencileriyle voleybol oynadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, beraberinde Şube Müdürü Mevlit Gayirinal ile Vatan Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Okul bahçesinde beden dersindeki öğrencilerle bir araya gelen İke, onlarla voleybol oynadı.

        İke, daha sonra okul idaresiyle görüştü.

