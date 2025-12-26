Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

        –Şırnak Valiliği, yarın merkez ve kentin doğusunda kar yağışının beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:27 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Şırnak Valiliği, yarın merkez ve kentin doğusunda kar yağışının beklendiğini duyurdu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile kentin doğusunda Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

        Ayrıca kentin güneyinde ve batısındaki Güçlükonak, Silopi, Cizre ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur beklendiği kaydedilen açıklamada, "Yağışın pazar günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."​​​​​​​ ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Uludere'de alabalık üretim tesislerine denetim
        Uludere'de alabalık üretim tesislerine denetim
        Milletvekili Tatar: "Silopi Devlet Hastanesinde acil yoğunluğu yüzde 50 aza...
        Milletvekili Tatar: "Silopi Devlet Hastanesinde acil yoğunluğu yüzde 50 aza...
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı
        Şırnak'ta akran zorbalığı
        Şırnak'ta akran zorbalığı
        Şırnaklı öğrenciler köyde kitap yazıp imza günü etkinliği düzenledi
        Şırnaklı öğrenciler köyde kitap yazıp imza günü etkinliği düzenledi
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, öğrencilerle voleybol oynadı