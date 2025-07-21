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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:46
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 19 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 2 bong, gümrük kaçağı 1390 paket sigara, 68 elektronik sigara, 326 cep telefonu, 7,6 kilogram çay ile 91 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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