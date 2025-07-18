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        Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol yarı final müsabakaları Şırnak'ta başladı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) hentbol yarı final müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:30
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        Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol yarı final müsabakaları Şırnak'ta başladı
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        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) hentbol yarı final müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

        Şırnak Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara, 11 ilden takımlar katıldı. Üç gün sürecek organizasyonda başarılı olan takımlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

        Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, 11 ilden gelen takımları kentte en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

        Sporun sağlık açısından önemine işaret eden Ekici, "Spor yapmadan sağlıklı bir vücuda sahip olmamız mümkün değil. Bugün ülkemizin en büyük düşmanlarından birisi obezite. Aşırı kilolu olmamız, hareketliliğimizi kısıtlamamız, telefonla saatlerce vakit geçirmemiz bugünkü en büyük görünmeyen düşmanımız." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din de müsabakalara katılan takımlara başarı dileyerek, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilde yatırımlar yapmaya devam ettiğini söyledi. Bu sayede ilde hem ulusal hem uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabildiklerini dile getiren Din, "Anadolu Yıldızlar Ligi de bunlardan biri. Sporun en güzel yönlerinden biri de sosyalleştirici olması. Burada bir şampiyon çıkacak ama sizler kazandığınız kazanımlarla şampiyon olacaksınız. Çünkü burada 11 ilden takımlar var. Her biri ile farklı arkadaşlık bağları kuracaksınız." diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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