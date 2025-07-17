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        Şırnak'ta askıda kalan kamyonet itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Şırnak'ta askıda kalan kamyoneti itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:07
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        Şırnak'ta askıda kalan kamyonet itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Şırnak'ta askıda kalan kamyoneti itfaiye ekipleri kurtardı.

        E.S. idaresindeki 52 ABB 859 plakalı sebze yüklü kamyonet, Ömer Kabak Meydanı Uludere Caddesi'nde girdiği yanlış yolda askıda kaldı.

        Çevredekilerin yardımıyla devrilmesinin önüne geçilen aracın sürücüsü, kurtarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, aracı bulunduğu yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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