Şırnak'ta debisi düşen göletlerde toplu balık ölümleri

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Üçok ve Teke köylerindeki 2 gölette suyun debisi düştü. Su debisinin düştüğü göletlerde toplu balık ölümleri gerçekleşti, çevreye kötü koku yayıldı. İhbarla bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. İncelemede; debiye bağlı sudaki oksijen miktarının düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi. Göletlerden numune alınırken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

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