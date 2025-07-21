Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta debisi düşen göletlerde toplu balık ölümleri

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta debisi düşen göletlerde toplu balık ölümleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri yaşandı.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Üçok ve Teke köylerindeki 2 gölette suyun debisi düştü. Su debisinin düştüğü göletlerde toplu balık ölümleri gerçekleşti, çevreye kötü koku yayıldı. İhbarla bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. İncelemede; debiye bağlı sudaki oksijen miktarının düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi. Göletlerden numune alınırken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evlerde yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Cizre'nin tescilli yemeği aşçılık kursunda öğretiliyor
        Cizre'nin tescilli yemeği aşçılık kursunda öğretiliyor
        Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol yarı final müsabakaları Şırnak'ta başladı
        Anadolu Yıldızlar Ligi hentbol yarı final müsabakaları Şırnak'ta başladı
        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
        Şırnak'ta askıda kalan kamyonet itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Şırnak'ta askıda kalan kamyonet itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi