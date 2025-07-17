Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından toz taşınımı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından toz taşınımı etkili oldu.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından, Cizre ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Aniden bastıran toz bulutu ve rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Havanın bir anda kararmasıyla birlikte görüş mesafesi azaldı, vatandaşlar tozdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı
        Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç, cinayet sanığı çıktı
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        17 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta askıda kalan kamyonet itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Şırnak'ta askıda kalan kamyonet itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        Şırnak'ta 5 bölge, 9 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin aç...
        AK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin aç...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 38 kişi hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 38 kişi hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...