Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından, Cizre ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Aniden bastıran toz bulutu ve rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Havanın bir anda kararmasıyla birlikte görüş mesafesi azaldı, vatandaşlar tozdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

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