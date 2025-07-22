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        Sivil toplum kuruluşlarından 'Şırnak barış istiyor' açıklaması (2)

        BAROBAŞKANI FINDIK'IN AÇIKLAMADAN 1 SAAT SONRA KALBİ DURDU, ENTÜBE EDİLDİŞırnak Barosu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 64 sivil toplum kuruluşunun 'Şırnak barış istiyor' temasıyla düzenlediği ortak basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Abdullah Fındık, programdan yaklaşık 1 saat sonra beraberindekilere rahatsız olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 22:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:15
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        Sivil toplum kuruluşlarından 'Şırnak barış istiyor' açıklaması (2)
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        BAROBAŞKANI FINDIK’IN AÇIKLAMADAN 1 SAAT SONRA KALBİ DURDU, ENTÜBE EDİLDİ

        Şırnak Barosu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 64 sivil toplum kuruluşunun ‘Şırnak barış istiyor’ temasıyla düzenlediği ortak basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Abdullah Fındık, programdan yaklaşık 1 saat sonra beraberindekilere rahatsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Fındık’ın yolda kalbi durdu. Şırnak Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Fındık’ın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılan Fındık, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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