Sivil toplum kuruluşlarından 'Şırnak barış istiyor' açıklaması (2)

Şırnak Barosu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 64 sivil toplum kuruluşunun ‘Şırnak barış istiyor’ temasıyla düzenlediği ortak basın açıklamasını okuyan Baro Başkanı Abdullah Fındık, programdan yaklaşık 1 saat sonra beraberindekilere rahatsız olduğunu söyledi. Bunun üzerine hastaneye götürülen Fındık’ın yolda kalbi durdu. Şırnak Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Fındık’ın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılan Fındık, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

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