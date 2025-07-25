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        Eczacıdan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası (2)

        'DAHAÖNCE BU EĞİTİMİ ALDIM'Şırnak'ta nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran eczacı Mehmet İtaç, "Saat 3-4 sularındaydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:40
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        Eczacıdan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası (2)
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        'DAHAÖNCE BU EĞİTİMİ ALDIM'

        Şırnak'ta nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, 'Heimlich' manevrasıyla kurtaran eczacı Mehmet İtaç, "Saat 3-4 sularındaydı. Eczanede çalışıyorduk. Bir anne ve çocuğu karşıda alışveriş yapıyorlardı. Birden annenin çığlıklarını duydum. Hemen o tarafa doğru yöneldim. Herhalde çocuğun boğazında bir cisim kalmıştı. Çocuğa müdahalede bulundum. Heimlich manevrasını uygun gördüm. Daha önceden de bu eğitimi aldığım ve bildiğim için, bildiğim şeyi uyguladım. Çok şükür, çocuğun boğazındaki cismi çıkartabildik. Çocuğun durumu iyi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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