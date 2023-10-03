Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Silopi'de yer fıstığı hasadı başladı

        Silopi ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silopi'de yer fıstığı hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Silopi ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı.

        Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal, başlayan yer fıstığı hasadının çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Yer fıstığı üreticiler birliği olarak ilçede 75 bin dekar üretim alanına sahip çıktıklarını belirten Soysal, "Bu da Türkiye'de 3'üncü olmamıza vesile oldu. Biz bu işi daha da ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye'de ikinciliğine oynamak istiyoruz. Bunu da tek başımıza değil, devletimizin desteğiyle başarmak istiyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
        CHP Şırnak İl Başkanlığına Sait Namdar seçildi
        CHP Şırnak İl Başkanlığına Sait Namdar seçildi
        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi
        Silopi Spor Gücü Kulübü yöneticileri, iş insanlarıyla bir araya geldi
        'Tıvorlu İsmail´in oğlunun düğününde 6,9 milyon liralık takı takıldı
        'Tıvorlu İsmail´in oğlunun düğününde 6,9 milyon liralık takı takıldı
        Öldürdüğü Firdevs´in uyuşturucu kullandığını iddia etti; mahkeme başkanı ot...
        Öldürdüğü Firdevs´in uyuşturucu kullandığını iddia etti; mahkeme başkanı ot...
        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi