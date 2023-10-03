Silopi'de yer fıstığı hasadı başladı

Silopi ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı.

Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal, başlayan yer fıstığı hasadının çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Yer fıstığı üreticiler birliği olarak ilçede 75 bin dekar üretim alanına sahip çıktıklarını belirten Soysal, "Bu da Türkiye'de 3'üncü olmamıza vesile oldu. Biz bu işi daha da ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye'de ikinciliğine oynamak istiyoruz. Bunu da tek başımıza değil, devletimizin desteğiyle başarmak istiyoruz." dedi.