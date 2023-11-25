Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe Parolapara ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'ya konuk olacak.

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