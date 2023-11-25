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        Kadın astsubaylar, Şırnak´ın köylerinde KADES´i anlattı

        ŞIRNAK´ta25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği´nde görevli kadın astsubaylar, köylerde Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:30
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        Kadın astsubaylar, Şırnak´ın köylerinde KADES´i anlattı
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        ŞIRNAK´ta25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği´nde görevli kadın astsubaylar, köylerde Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla köylerde ev ev gezerek, bilgilendirme çalışması yaptı. Kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indiren ekipler, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki `Acil Destek´ butonuna dokunarak, ihbar gerçekleştirilebileceklerini söyledi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 36 köyde, kadın ve erkeklerden oluşan 11 bin kişi bilgilendirildi, 950 kadının telefonuna KADES uygulamasını yüklendi.

        İl Jandarma Komutanlığı´nda görevli Astsubay Üstçavuş İlknur Susuzlu, Kaymakam Çeşme köyü taziye evinde kadınlarla bir araya gelerek, ısrarlı takip ya da taciz gibi acil durumlarla karşılaşan kadınların uygulama sayesinde tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşabileceğini söyledi.

        KADES hakkında bilgilendirilen kadınlardan Asiye Acet, bugüne kadar uygulamayı bilmediğini belirterek, "Komutanlar bizim için köye geldi. KADES uygulamasını artık biz de biliyoruz. Şiddet durumunda artık ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Şiddet durumunda KADES uygulamasından veya 112 ile 183 numaralarını arayacağız. Bir kadın şiddete maruz kaldığında nereyi aramamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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