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        1903 Karakartallar Derneği Uludereli öğrencilerle bir araya geldi

        1903 Karakartallar Derneği, Uludere Kaymakamlığı himayesinde öğrencilerle bir araya geldi, onlara forma, atkı ve bere hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:44
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        1903 Karakartallar Derneği Uludereli öğrencilerle bir araya geldi
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        1903 Karakartallar Derneği, Uludere Kaymakamlığı himayesinde öğrencilerle bir araya geldi, onlara forma, atkı ve bere hediye etti.

        Dernek üyeleri Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

        Çeşitli etkinlik ve yarışmaların düzenlendiği programda, öğrencilere dernek üyelerince forma, atkı ve bere hediye etti.

        Dernek Başkanı Cengiz Sarıkaya, Beşiktaş Kulübü'nün Türkiye'nin her bölgesinde insanlara dokunma gayreti içerisinde olduğunu belirterek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Programda öğrenciler Beşiktaş forması ile gösteri maçı yaptı.

        Törene, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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