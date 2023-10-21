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        Cizre'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" toplantısı yapıldı

        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 21.10.2023 - 16:10
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        Cizre'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" toplantısı yapıldı
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        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş başkanlığında gerçekleşti.

        İlçedeki tüm okul temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İl Proje Koordinatörü Ömer Faruk Dutal ve İlçe Proje Koordinatörü Ömer Cengiz sunum yaptı.

        Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalarla kurumlar arası koordinasyon sağlanarak iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

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