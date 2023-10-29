Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Mejias ile anlaştı
Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti.
Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Dinamo Bükreş FK'de forma giyen 1,95 boyunda, 22 yaşındaki pasör Christian Manuel Thondike Mejias ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.