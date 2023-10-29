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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Mejias ile anlaştı

        Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:35
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Mejias ile anlaştı
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        Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Christian Manuel Thondike Mejias'i transfer etti.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Dinamo Bükreş FK'de forma giyen 1,95 boyunda, 22 yaşındaki pasör Christian Manuel Thondike Mejias ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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