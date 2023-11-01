Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

        Şırnak Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Üniversite kampüsündeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törene katılan Vali Vekili Ahmet Kavanoz, yeni akademik yılın, ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

        Toplumları aklın ve bilimin ışığıyla aydınlatan üniversitelerin, bir kentin sosyal ve kültürel ortamının, ekonomisinin de odak noktasını oluşturduğunu belirten Kavanoz, teknolojinin hızla ilerlediği, her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bugünün dünyasında üniversitelerin, ülkelerin gelişmesinde kilit rolünü üstlenen kurumlar olduğunu söyledi.

        Şırnak Üniversitesinin gelişimini hızla sürdürdüğünü ifade eden Kavanoz, şöyle konuştu:

        "Üniversitemizin, mevcut dinamik yapısını sürdüreceğine, geliştireceği ve uygulayacağı projelerle ilimizde toplumsal birlikteliği temsil edeceğine ve marka bir üniversite olacağına yürekten inanıyorum. Bizlere düşen görev ilmi ve irfanı ilke edinmiş, okuma, araştırma ve sorgulamayı yaşam tarzı olarak benimsemiş, milli ve manevi değerlerimize her koşulda sahip çıkan, ülkesinin huzuru, refahı ve kalkınması için gece gündüz demeden çalışan nesiller yetiştirmektir. Sevgili öğrencilerimizin de bu şehirde eğitiminizin tadını çıkarırken huzur ve güvenliğiniz için her türlü tedbirlerin alındığını ve devletimizin tüm gücüyle her daim yanınızda olduğunu bilmenizi isterim."

        Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise üniversitelerin eğitim öğretim kurumları olmanın yanı sıra aynı zamanda ilim ve teknoloji üreten yerler olduğunu aktardı.

        Kentin istihdam sorununa yönelik çeşitli projelere imza attıklarını anlatan Alkış, "İl ve ilçe merkezlerimizde tarihi, iktisadi, içtimai, dini maharetleri ortaya çıkartan uluslar arası sempozyumlar yaptık." dedi.

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak Üniversitesinin çok büyük adımlarla Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girmek için gayret sarf ettiğini anlattı.

        Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, programda ilk dersi verdi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut, kurum amirleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        İŞKUR'dan temizlik personellerine iş güvenliği eğitimi
        İŞKUR'dan temizlik personellerine iş güvenliği eğitimi
        Şırnak Valisi Atay, Cizre'de okullarda incelemelerde bulundu
        Şırnak Valisi Atay, Cizre'de okullarda incelemelerde bulundu
        Şırnak'ta Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Şırnak'ta Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Şırnak'ta kalp ve böbrek hastasına ambulans helikopterle sevk
        Şırnak'ta kalp ve böbrek hastasına ambulans helikopterle sevk
        Şırnak'ta ambulans helikopter kalp ve kronik böbrek yetmezliği hastası için...
        Şırnak'ta ambulans helikopter kalp ve kronik böbrek yetmezliği hastası için...
        Şırnak´ta şehidin doğum gününde, adının verildiği ilkokulun açılışı gerçekl...
        Şırnak´ta şehidin doğum gününde, adının verildiği ilkokulun açılışı gerçekl...