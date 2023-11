Şırnak Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

Şırnak Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Üniversite kampüsündeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törene katılan Vali Vekili Ahmet Kavanoz, yeni akademik yılın, ülkeye ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Toplumları aklın ve bilimin ışığıyla aydınlatan üniversitelerin, bir kentin sosyal ve kültürel ortamının, ekonomisinin de odak noktasını oluşturduğunu belirten Kavanoz, teknolojinin hızla ilerlediği, her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bugünün dünyasında üniversitelerin, ülkelerin gelişmesinde kilit rolünü üstlenen kurumlar olduğunu söyledi.

Şırnak Üniversitesinin gelişimini hızla sürdürdüğünü ifade eden Kavanoz, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin, mevcut dinamik yapısını sürdüreceğine, geliştireceği ve uygulayacağı projelerle ilimizde toplumsal birlikteliği temsil edeceğine ve marka bir üniversite olacağına yürekten inanıyorum. Bizlere düşen görev ilmi ve irfanı ilke edinmiş, okuma, araştırma ve sorgulamayı yaşam tarzı olarak benimsemiş, milli ve manevi değerlerimize her koşulda sahip çıkan, ülkesinin huzuru, refahı ve kalkınması için gece gündüz demeden çalışan nesiller yetiştirmektir. Sevgili öğrencilerimizin de bu şehirde eğitiminizin tadını çıkarırken huzur ve güvenliğiniz için her türlü tedbirlerin alındığını ve devletimizin tüm gücüyle her daim yanınızda olduğunu bilmenizi isterim."

Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise üniversitelerin eğitim öğretim kurumları olmanın yanı sıra aynı zamanda ilim ve teknoloji üreten yerler olduğunu aktardı.

Kentin istihdam sorununa yönelik çeşitli projelere imza attıklarını anlatan Alkış, "İl ve ilçe merkezlerimizde tarihi, iktisadi, içtimai, dini maharetleri ortaya çıkartan uluslar arası sempozyumlar yaptık." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak Üniversitesinin çok büyük adımlarla Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girmek için gayret sarf ettiğini anlattı.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, programda ilk dersi verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut, kurum amirleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.