Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        GÜNCELLEME- Şırnak'ta iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME- Şırnak'ta iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Şah Mahallesi Sanayi Caddesi'nde 2 aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, yaralanan 3 kişi Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların yakınları karşılaştıkları hastanede de kavgayı sürdürdü.

        Polis ve hastane çalışanları tarafları güçlükle ayırırken hastanenin bazı malzemelerinde hasar oluştu.

        Kavgaya karışan ve hastane malzemelerine zarar verdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Hamas: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
        Hamas: Katliamlardan Biden ve yönetimi sorumludur
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Karısını ve 2 çocuğunu öldürdü! Aile katliamı!
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Kadıköy'de kritik randevu! Muhtemel 11'ler
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Sağanaktan kaçtı çöp konteynerine girdi! Vinçle çıkarıldı!
        Golden önce penaltı var mı?
        Golden önce penaltı var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Ancelotti açıkladı! Arda Güler kadroda
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Buruk mutluluk"
        "Buruk mutluluk"
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Şırnak'ta iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Cizre'de çocuk ihmal ve istismarı bilgilendirme semineri düzenlendi
        Cizre'de çocuk ihmal ve istismarı bilgilendirme semineri düzenlendi
        Şırnak'ta "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu
        Şırnak'ta "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu
        Cizre'de öğrenci servisleri denetlendi
        Cizre'de öğrenci servisleri denetlendi
        Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
        Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
        Şırnak'ta yakıt tankeri, şarampole devrildi; 2 ölü
        Şırnak'ta yakıt tankeri, şarampole devrildi; 2 ölü