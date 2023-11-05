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        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı:

        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu Siyonistleri dize getirecek şey ekonomik boykottur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:33
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        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Şırnak'ta partisinin il kongresine katıldı:
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        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu Siyonistleri dize getirecek şey ekonomik boykottur." dedi.

        Bir otelde düzenlenen HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Kongrede konuşan Yılmaz, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

        İttifakın olmaması halinde tek başlarına seçime girecek şekilde de hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu yönetim seçim çalışması yapacak yönetimdir. Seçimi kazanmanın yolu birebir halkla temas etmektir. Gitmediğimiz köy, belde, mahalle kalmamışsa vazifemizi yapmışız demektir. Aksi takdirde görevimizi yerine getirmemiş oluruz." diye konuştu.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini dile getiren Yılmaz, Türkiye başta olmak üzere vicdan sahibi bütün ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

        Ülkelerin İsrail'e yönelik boykot ve yaptırım yapmasının önemine işaret eden Yılmaz, çocukların bu bombalı saldırılara maruz kalmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

        Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Onların o halini ekranlarda görünce içimiz yanıyor. Her platformun yapacağı çeşitli çalışmalar var. Halk olarak boykot çalışması var ve bunun sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor. İstedikleri kadar ürünlerinde indirim yapsınlar bizim o ürünleri almamamız, o ürünlerden uzak durmamız lazım. Bu Siyonistleri dize getirecek şey ekonomik boykottur."

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla büyük hasara uğrattığı kenti yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yarka, "Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. İsrail bugün kardeşlerimize karşı orantısız güç kullanıyor ve soykırım gerçekleştiriyor. Onları lanetliyoruz. Belediye olarak İsrail ve yandaşlarının ürünlerine yönelik boykotu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, oyların tamamını alan Emcet Yalçın, yeniden il başkanlığına seçildi.

        Kongreye, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Çatı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.

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