Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite tesislerinde İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

Şırnak'ta üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kafeterya, kantin ve sosyal tesislerde satışının durdurulması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında ise "İl geneli tüm okullarımızda İsrail mallarının satışını durduruyoruz." paylaşımı yapıldı.

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