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        Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite tesislerinde İsrail menşeli ürünlere boykot kararı

        Şırnak'ta üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:41
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        Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite tesislerinde İsrail menşeli ürünlere boykot kararı
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        Şırnak'ta üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulduğu bildirildi.

        Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kafeterya, kantin ve sosyal tesislerde satışının durdurulması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında ise "İl geneli tüm okullarımızda İsrail mallarının satışını durduruyoruz." paylaşımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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