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        Şırnak'ta çiftçilere 304 ton arpa, mercimek ve buğday tohumu dağıtıldı

        Şırnak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 765 çiftçiye yüzde 70'i hibe olmak üzere 304 ton arpa, mercimek ve buğday tohumu desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:40
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        Şırnak'ta çiftçilere 304 ton arpa, mercimek ve buğday tohumu dağıtıldı
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        Şırnak'ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 765 çiftçiye yüzde 70'i hibe olmak üzere 304 ton arpa, mercimek ve buğday tohumu desteği verildi.

        Vali Cevdet Atay, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, bakanlığın yüzde 70 hibe desteğiyle çiftçilere 304 ton tohum verileceğini söyledi.

        Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu kaydeden Atay, şöyle konuştu:

        "Buranın olmazsa olmazı tarım ve hayvancılık. Sizler de bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak elimizden geleni her türlü desteği vermeye çalışıyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki sene de bu ürünlerinizi tarlalarınızda yerinde görmeye geleceğiz. Tarımda sulama anlamında sıkıntılarımız var. Suyun kullanımında lütfen modern teknikleri kullanalım. Bu konuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze başvurun, belki ilk etapta biraz maliyetli olabilir ama sonrasında bunun avantajlarını göreceksiniz. Tohumların hayırlı uğurlu bereketli olmasını diliyorum."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de bakanlığın atıl durumda olan arazileri tarıma kazandırmak için çeşitli projeler ürettiğini, bu yıl onaylanan proje ile 304 ton sertifikalı tohumu 765 çiftçiye ulaştırılacağını belirtti.

        Bütçenin yaklaşık 5 milyon lira olduğunu, bunun yüzde 70'inin Bakanlık tarafından karşılandığını aktaran Sezgin, "Bu projede bölgemizde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçilerin tohum ihtiyacını bir nebze de karşılamak hedefleniyor." dedi.

        Destek alan çiftçilerden Hacı Durak ise son 3 yıldır devletten hibe destekli tohum aldığını söyledi.

        Durak, "Bu tohum çok verimli ve bereketli. Çok memnunuz. Beklentimiz bu desteklerin devam etmesi. Yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek'in duasının ardından çiftçilere arpa, mercimek ve buğday tohumları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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