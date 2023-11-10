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        Cizre Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 6. haftasında konuk edeceği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:44
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        Cizre Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 6. haftasında konuk edeceği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

        Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, lige iyi başlayamadıklarını, hafta sonu İzmir takımı ile yapılacak maçla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

        Ligin geride kalan 5 haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Cıvıldak, şöyle konuştu:

        "İlk 5 haftada ligin çok güçlü ve şampiyonluk için oynayan ekiplerle oynadık. Kendi sahamız hazır olmadığı için deplasmanda oynamak zorunda kaldık. Akkuş Belediyespor maçını bir başlangıç maçı olarak görüyoruz ve inşallah çıkışa geçeceğimiz maç olacak. Oyuncularımız ile de sürekli konuşuyoruz. Bu maçı taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz"

        Rams Global Cizre Belediyespor, 12 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Şırnak Spor Salonu'nda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk edecek.

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