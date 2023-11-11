Cizre'de 2 bin öğrenciye 27 bin kaynak kitap dağıtıldı
Cizre ilçesinde 2 bin öğrenciye 27 bin kaynak kitap dağıtıldı.
Cizre ilçesinde 2 bin öğrenciye 27 bin kaynak kitap dağıtıldı.
Cizre Kaymakamlığı, Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Cizre Eğitimde Başarıyı İzleme Artırma ve Rehberlik Projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerin akademik başarısını artırmak ve sınav öncesi eksikliklerini gidermesi açısından 2 bin öğrenciye, 27 bin kaynak kitabın dağıtımı yapıldı.
Kitapların dağıtım töreni, Belediye Kültür Merkezinde Vali Cevdet Atay'ın katılımıyla düzenlendi.
Vali Atay ve Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilere yapılacak sınavlarda başarılar diledi.
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