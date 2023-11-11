Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluştu

        Cizre ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 5 bin fidan toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cizre ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 5 bin fidan toprakla buluştu.

        Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencileri 500 fidan dikimi gerçekleştirildi

        Törenin ardından Kaymakam Demir, Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Cizre Belediyespor, İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı hazırlıklarını tamam...
        Cizre Belediyespor, İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı hazırlıklarını tamam...
        Cizre'de 2 bin öğrenciye 27 bin kaynak kitap dağıtıldı
        Cizre'de 2 bin öğrenciye 27 bin kaynak kitap dağıtıldı
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta 14 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edil...
        Şırnak'ta 14 bölge, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edil...
        Şırnak'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Şırnak'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Şırnak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı