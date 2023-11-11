Cizre'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluştu

Cizre ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 5 bin fidan toprakla buluştu.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencileri 500 fidan dikimi gerçekleştirildi

Törenin ardından Kaymakam Demir, Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıttı.

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