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        GÜNCELLEME- Şırnak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:34 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:34
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        GÜNCELLEME- Şırnak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
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        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve H.T. (14) yaralandı.

        Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangında 14 yaşındaki H.T'nin hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki U.M.K'nin, 14 yaşındaki E.U'nun ve 12 yaşındaki K.Y'nin yaralandığı bildirildi.

        Hızla olay yerine sevk edilen ekiplerin gerekli tüm müdahalelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaralanan çocukların Şırnak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaşanan elim olayla ilgili Şırnak Valiliği olarak incelemelerimiz devam etmektedir. Valiliğimiz süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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