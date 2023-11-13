Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem

Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.