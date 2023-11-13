Şırnak Valisi Atay'dan yangında ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti

Şırnak Valisi Cevdet Atay, bir apartmanın kazan dairesinde dün çıkan yangında hayatını kaybeden çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Şırnak Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Hozan Talay'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Talay'ın cenazesi, aynı mahalledeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Vali Atay, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Talay ailesini Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taziye evinde ziyaret etti.

Aile fertlerine başsağlığı dileyen Atay ve beraberindekiler dua etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında dün çıkan yangında 14 yaşındaki Hozan Talay hayatını kaybetmiş, K.Y. (12), E.U. (14) ve U.M.K. (15) yaralanmıştı.

3 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Çocukların yoğun bakımda tedavisi sürüyor.